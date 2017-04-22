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«Ислочь» – «Гомель». Матч посетили всего 200 человек, установлен антирекорд посещаемости сезона
23.04.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Матч 4 тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Гомель» (0:1) посетили 200 зрителей.
Игра прошла на стадионе ФК «Минск».
Таким образом, установлен антирекорд сезона по посещаемости.
Прежний антирекорд принадлежал матчу «Нафтан» – «Витебск», который посетили 370 человек.
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Матч 4 тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Гомель» (0:1) посетили 200 зрителей.
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