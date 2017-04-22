﻿ «Ислочь» – «Гомель». Матч посетили всего 200 человек, установлен антирекорд посещаемости сезона. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ислочь» – «Гомель». Матч посетили всего 200 человек, установлен антирекорд посещаемости сезона

23.04.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Матч 4 тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Гомель» (0:1) посетили 200 зрителей.

Игра прошла на стадионе ФК «Минск».

Таким образом, установлен антирекорд сезона по посещаемости.

Прежний антирекорд принадлежал матчу «Нафтан» – «Витебск», который посетили 370 человек.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Матч 4 тура чемпионата Беларуси «Ислочь» – «Гомель» (0:1) посетили 200 зрителей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Виталий Жуковский: «Был бы другой футбол, если бы были засчитаны голы. Хотя бы один»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика