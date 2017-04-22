Сегодня в четвертом туре чемпионата Беларуси «Ислочь» проиграла «Гомелю» (0:1).

Таким образом, «Ислочь» стала первой командой с 2010 года, которая не набрала очков в первых четырех турах чемпионата.

Напомним, в сезоне-2010 минский «Партизан» набрал свои первые очки лишь в 8-м туре, сыграв вничью с жодинским «Торпедо» (2:2).

По итогам чемпионата «Партизан» набрал 23 очка, занял последнее место в таблице и покинул высшую лигу.