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«Ислочь» – первая команда с 2010 года, которая не набрала очков в первых четырех турах
23.04.2017 22:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в четвертом туре чемпионата Беларуси «Ислочь» проиграла «Гомелю» (0:1).
Таким образом, «Ислочь» стала первой командой с 2010 года, которая не набрала очков в первых четырех турах чемпионата.
Напомним, в сезоне-2010 минский «Партизан» набрал свои первые очки лишь в 8-м туре, сыграв вничью с жодинским «Торпедо» (2:2).
По итогам чемпионата «Партизан» набрал 23 очка, занял последнее место в таблице и покинул высшую лигу.
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Сегодня в четвертом туре чемпионата Беларуси «Ислочь» проиграла «Гомелю» (0:1).
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