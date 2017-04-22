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Средняя посещаемость 4-го тура составила 1611 человек, что стало антирекордом сезона
23.04.2017 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Завершилось матчи четвертого тура чемпионата Беларуси.
Средняя посещаемость тура составила 1611 зрителей.
Таким образом, установлен антирекорд сезона по средней посещаемости.
Больше всего зрителей посетили матч «Витебск» – «Торедо» – 2750 человек.
Антирекорд сезона по посещамости был зафиксирован на матче «Ислочь» – «Гомель» – 200 человек.
Напомним, по средней посещаемости матчей лидерство удерживает брестское «Динамо» – 9100 зрителей.
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Завершилось матчи четвертого тура чемпионата Беларуси.
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