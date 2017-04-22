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Адриан Аврэмия: «Беларусь – в лидерах по потреблению алкоголя на душу населения, но я не замечаю пьяниц на улицах»

23.04.2017 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Румынский защитник брестского «Динамо» Адриан Аврэмия отметил сравнительно низкие цены на алкогольные и табачные товары в Беларуси.

«Я читал в интернете, что Беларусь находится в лидерах по потреблению алкоголя на душу населения в Европе. Не знаю, насколько правдивы такие рейтинги. Лично я не замечаю на улицах пьяниц или людей, которые еле стоят на ногах из-за спиртного. В Румынии существует культура потребления вина. Многие семьи заготавливают домашнее вино. Люди выпивают бокал в день как лекарство, не превращая это в зависимость. Но я не знаю, действительно ли такое лекарство лечит – с такой регулярностью я не пью ни вино, ни другие алкогольные напитки.

Когда пересекаю границу, у меня нет мыслей: «О! Вот теперь я в Евросоюзе. Вот это настоящая Европа!». Беларусь тоже достаточно европейская страна. Главный минус, который напоминает о том, что Беларусь не входит в шенгенскую зону, – это граница. От Бреста до Варшавы всего 200 километров, но на границе с Польшей приходится стоять 4−5 часов – очень утомительная процедура. Если бы все проходило быстрее, можно было бы чаще срываться в спонтанные поездки. А так, чаще всего провожу выходные в Бресте», – сказал Аврэмия.

 
Теги: Брест
 
 
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Румынский защитник брестского «Динамо» Адриан Аврэмия отметил сравнительно низкие цены на алкогольные и табачные товары в Беларуси.

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