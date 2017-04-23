Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко после игры с «Ислочью» (1:0) рассказал об игре 4 тура.

– Самый главный итог этого матча то, что мы добыли три очка. Тяжелая игра. Готовились к этому матчу, понимали, что будет непросто: соперник – раненый зверь. Это первый момент. Плюс второй момент: отпечаток наложило искусственное поле. Давно уже не тренировались на искусственных полях, не играли, поэтому игра была более медленной, чем на натуральном газоне. Много единоборств, много борьбы. И я рад, что забитый мяч стал решающим.

– Что с Айдовым? Проблемы со здоровьем?

– Да, у Айдова проблемы. Он в последнем матче дернул заднюю мышцу. Ездил на процедуры. Буквально вчера сказал, что он готов, но мы решили не рисковать: все-таки поле искусственное, сезон длинный, игр будет много, график жесткий, поэтому решили поберечь.

– Какие проблемы с Мосемгвдлишвили?

– Там получилось недопонимание между агентом футболиста и клубом. Нам преподнесли, что он свободный агент. Только начали заниматься документами – оказалось, что нет, поэтому Папуна не заявлен. До трансферного окна он нам помочь ничем не сможет, – сказал Геращенко.