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БГК: «В интересах сборной клуб делегировал своих игроков в расположение сборной на неделю раньше положенного срока»

23.04.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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С 24 апреля в столичном спорткомплексе РЦОР национальная сборная Беларуси начнет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы против сборной Польши.

На подготовительный сбор главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов вызвал семерых представителей БГК им. Мешкова: Виталий Черепенько, Вячеслав Шумак, Максим Бабичев, Андрей Юринок, Артем Кулак, Денис Рутенко и Сергей Шилович.

БГК, идя навстречу Белорусской федерации гандбола и в интересах сборной страны, делегировал своих гандболистов на неделю раньше официального «окна» ЕГФ, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, регламентированная Европейской федерацией гандбола «неделя сборных» стартует лишь 1 мая.

Сборная Беларуси в этот весенний отрезок проведет два важных матча с поляками. Первый из них — 4 мая в Минске, ответный – 7 мая в Плоцке.

 
Теги: Минск
 
 
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С 24 апреля в столичном спорткомплексе РЦОР национальная сборная Беларуси начнет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы против сборной Польши.

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