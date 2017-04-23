МИНСК, 23 апр — Sputnik. Женская сборная Беларуси по теннису впервые в истории вышла в финал Мировой группы Кубка Федерации, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Глава ITF вручил теннисистке Соболенко премию Heart Award 2017

Минск в эти выходные принял полуфинальный матч Мировой группы Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. Поединки прошли на корте "Чижовка-Арены". За играми с трибун наблюдал президент Международной теннисной федерации Дэвид Хаггерти.

Первый игровой день

В первый соревновательный день состоялись две встречи одиночного разряда. Старт серии дали Александра Саснович (96-е место в рейтинге WTA) и Виктория Голубич (54). Белоруска праздновала победу со счетом 6:3, 5:7, 7:5 . Вторыми на корт вышли Арина Соболенко (125) и лидер швейцарской команды Тимеа Бачински (22). Соперница белорусской спортсменки выиграла поединок в двух сетах — 6:4, 7:5 .

Второй игровой день

В воскресенье на "Чижовка-Арене" состоялись три поединка. Открывала игровой день Саснович, ее соперницей была Бачински. Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу белорусской спортсменки . После поражения швейцарка сказала, что Беларусь ждет ряд успешных лет в теннисе. По ее словам, в белорусской женской команде "много разноплановых сильных игроков".

"Александра Саснович вызывает только положительные эмоции. Она тихая, спокойная, доброжелательная. В последние месяцы она демонстрирует очень хорошие результаты, так что, думаю, она будет становиться только лучше", — цитирует Бачински "Прессбол" .

Затем корт вышли Соболенко и Голубич. В случае победы белоруски, страна впервые в своей истории выйдет в финал престижного турнира. Соболенко принесла эту победу своей сборной. 18-летней минчанке понадобилось чуть более двух часов, чтобы справиться с натиском швейцарской спортсменки. Игра завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:4.

"Очень сложный матч. Соболенко играет в силовой теннис, к которому очень непросто адаптироваться. Во втором сете я вроде бы нашла свою игру, приспособилась к ударам соперницы. Как мне показалось, в третьем сете я продолжила действовать в этом направлении. Однако когда завязалась борьба в середине заключительного сета, Соболенко оказалась лучше", — сказала Голубич после поражения.



© Sputnik / Виктор Толочко Арина Соболенко вывела Беларусь в финал Кубка Федерации

"Просто вышла и играла", — сказала в свою очередь Соболенко.

По ее словам, Голубич — "очень непростая соперница".

Парная встреча, которая не имела никакого турнирного значения, завершилась победой гостей. Мартина Хингис и Белинда Бенчич оказались сильнее белорусского дуэта Ольга Говорцова / Вера Лапко — 0:6, 1:6.

Таким образом, счет в полуфинальном матче 3:1 в пользу белорусских спортсменок.

Финал в Минске?

Сейчас белоруски ждут, когда определится второй участник финального матча. Им станет победитель пары Чехия — США. В случае виктории американок, финал Кубка Федерации примет Минск, игра состоятся в ноябре.

"С кем хотелось бы сыграть в финале? Для нас, функционеров, лучше американки: есть шанс привезти звезд мирового тенниса в нашу страну. Так что болеем за американок", — сказал председатель Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин.

Он также заявил, что нисколько не сомневался в успехе белорусской сборной. "Абсолютно был уверен, что мы сыграем четыре игры. Знал, насколько наши девушки готовы сражаться за страну. Они всегда борются так, как будто это последний матч в их жизни", — пояснил Шакутин и назвал победу "великой".



© Sputnik / Виктор Толочко Кубок Федерации: Азаренко похвалила Соболенко за выход финал

"Я желаю команде Беларуси достойно выступить в финале. Как правило, мы уступаем в полуфинале будущему победителю. Пусть традиция продолжится в этом году. Удачи!" — сказал капитан сборной Швеции Хайнц Гюнтхардт. Его слова приводит пресс-служба БТФ.

Поздравления президента

Победа белорусских теннисисток осталось незамеченной со стороны президента страны Александра Лукашенко. Глава государства в своем поздравлении отметил, что спортсменки показали яркую игру, "высокое спортивное мастерство и железную волю к победе".

"Это историческое достижение для белорусского тенниса и одна из самых ярких побед отечественного спорта, которая свидетельствует о том, что наша страна богата спортивными талантами", — сказал Лукашенко.

Президент пожелал теннисисткам крепкого здоровья и новых свершений. "Молодцы! Так держать!" — подчеркнул он.