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Беларусь впервые вышла в финал Кубка Федерации
23.04.2017 20:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр — Sputnik. Женская сборная Беларуси по теннису впервые в истории вышла в финал Мировой группы Кубка Федерации, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск в эти выходные принял полуфинальный матч Мировой группы Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. Поединки прошли на корте "Чижовка-Арены". За играми с трибун наблюдал президент Международной теннисной федерации Дэвид Хаггерти.
Первый игровой день
В первый соревновательный день состоялись две встречи одиночного разряда. Старт серии дали Александра Саснович (96-е место в рейтинге WTA) и Виктория Голубич (54).
Второй игровой день
В воскресенье на "Чижовка-Арене" состоялись три поединка. Открывала игровой день Саснович, ее соперницей была Бачински.
"Александра Саснович вызывает только положительные эмоции. Она тихая, спокойная, доброжелательная. В последние месяцы она демонстрирует очень хорошие результаты, так что, думаю, она будет становиться только лучше", — цитирует Бачински
Затем корт вышли Соболенко и Голубич. В случае победы белоруски, страна впервые в своей истории выйдет в финал престижного турнира. Соболенко принесла эту победу своей сборной. 18-летней минчанке понадобилось чуть более двух часов, чтобы справиться с натиском швейцарской спортсменки. Игра завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:4.
"Очень сложный матч. Соболенко играет в силовой теннис, к которому очень непросто адаптироваться. Во втором сете я вроде бы нашла свою игру, приспособилась к ударам соперницы. Как мне показалось, в третьем сете я продолжила действовать в этом направлении. Однако когда завязалась борьба в середине заключительного сета, Соболенко оказалась лучше", — сказала Голубич после поражения.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Просто вышла и играла", — сказала в свою очередь Соболенко.
По ее словам, Голубич — "очень непростая соперница".
Парная встреча, которая не имела никакого турнирного значения, завершилась победой гостей. Мартина Хингис и Белинда Бенчич оказались сильнее белорусского дуэта Ольга Говорцова / Вера Лапко — 0:6, 1:6.
Таким образом, счет в полуфинальном матче 3:1 в пользу белорусских спортсменок.
Финал в Минске?
Сейчас белоруски ждут, когда определится второй участник финального матча. Им станет победитель пары Чехия — США. В случае виктории американок, финал Кубка Федерации примет Минск, игра состоятся в ноябре.
"С кем хотелось бы сыграть в финале? Для нас, функционеров, лучше американки: есть шанс привезти звезд мирового тенниса в нашу страну. Так что болеем за американок", — сказал председатель Белорусской теннисной федерации Александр Шакутин.
Он также заявил, что нисколько не сомневался в успехе белорусской сборной. "Абсолютно был уверен, что мы сыграем четыре игры. Знал, насколько наши девушки готовы сражаться за страну. Они всегда борются так, как будто это последний матч в их жизни", — пояснил Шакутин и назвал победу "великой".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я желаю команде Беларуси достойно выступить в финале. Как правило, мы уступаем в полуфинале будущему победителю. Пусть традиция продолжится в этом году. Удачи!" — сказал капитан сборной Швеции Хайнц Гюнтхардт. Его слова приводит пресс-служба БТФ.
Поздравления президента
Победа белорусских теннисисток осталось незамеченной со стороны президента страны Александра Лукашенко. Глава государства в своем поздравлении отметил, что спортсменки показали яркую игру, "высокое спортивное мастерство и железную волю к победе".
"Это историческое достижение для белорусского тенниса и одна из самых ярких побед отечественного спорта, которая свидетельствует о том, что наша страна богата спортивными талантами", — сказал Лукашенко.
Президент пожелал теннисисткам крепкого здоровья и новых свершений. "Молодцы! Так держать!" — подчеркнул он.
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Президент Беларуси назвал успех белорусок в матче против швейцарок историческим достижением и одной из самых ярких побед в истории отечественного спорта.
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