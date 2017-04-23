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Луис Энрике: «Месси – лучший игрок в истории»

24.04.2017 01:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением о победе над «Реалом» (3:2).

«Месси – лучший игрок в истории. Он всегда невероятно играет в решающие моменты. Я смотрю много футбола, и это большая честь для всех кулес, что он один из нас.

Это был матч между двумя потрясающими командами, которые отдали все ради победы. Если честно, любая команда сегодня могла выиграть. Тот факт, что мы забили третий гол на 92-й минуте придаст нам отличный психологический импульс. Это великолепный день для всех каталонцев, день Святого Георгия.

Мы хорошо защищались в течение всего матча и были готовы к ничьей в концовке, возможно, с нашей стороны это была бы упущенная возможность», – сказал Энрике.

Лучшие моменты класико

 
 
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Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением о победе над «Реалом» (3:2).

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