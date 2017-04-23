Главный тренер Зинедин Зидан высказался по поводу матча с «Барселоной» (2:3).

«Мы не можем радоваться. Мы создали много моментов по ходу игры. У нас было много возможностей, но мы не смогли взять игру под свой контроль. Если ты не можешь положить всему конец в такой ситуации, может случиться подобное, что и случилось.

Мы разочарованы результатом. Когда ты вдесятером отыгрываешься и делаешь счет 2:2, нужно думать немного больше и защищаться вместе. Мы думали, что сможем забить третий гол. Но случилось то, что случилось.

Мне нужно пересмотреть матч, но я бы ничего не изменил. Вопрос о чемпионе открыт, нам нужно думать о следующем матче. Месси сделал результат для своей команды. Сегодня он забил два гола, но играл не он один.

Мы не смогли реализовать те моменты, в которых мы могли создать сопернику проблемы. То, что они наказали нас, – логично в любом матче», – сказал Зидан.

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