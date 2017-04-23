Полузащитник «Челси» Нголо Канте стал игроком года в АПЛ по версии английской ассоциации футболистов-профессионалов.

Второе место в голосовании занял Эден Азар («Челси»), третье – Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»). На награду также претендовали Харри Кейн («Тоттенхэм»), Ромелу Лукаку («Эвертон») и Алексис Санчес («Арсенал»).

Победитель избран по результатам голосования профессиональных футболистов, членов профсоюза игроков Англии.

Ранее награду лучшего молодого игрока года второй раз подряд получил игрок «Тоттенхэма» Деле Алли.