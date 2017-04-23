Защитник «Газиантепспора» Франтишек Райторал скончался в возрасте 31 года.

По сообщениям турецких медиа, игрок повесился. Президент клуба Ибрагим Кизил подтвердил эту информацию. «Он был в хорошем настроении, он не выглядел так, будто у него проблемы. Я понятия не имею, почему он пошел на такое», – сказал Кизил.

Райторал стал игроком «Газиантепспора» летом 2016 года и провел в этом сезоне 19 матчей и даже был в заявке команды на матч с «Коньяспором» 21 апреля, но не вышел на поле.

До этого Райторал провел 7 лет в «Виктории» Пльзень и завоевал два титула чемпиона Чехии. На счету футболиста также 14 матчей за национальную команду Чехии.