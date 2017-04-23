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Чешский футболист Франтишек Райторал покончил с собой
24.04.2017 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Газиантепспора» Франтишек Райторал скончался в возрасте 31 года.
По сообщениям турецких медиа, игрок повесился. Президент клуба Ибрагим Кизил подтвердил эту информацию. «Он был в хорошем настроении, он не выглядел так, будто у него проблемы. Я понятия не имею, почему он пошел на такое», – сказал Кизил.
Райторал стал игроком «Газиантепспора» летом 2016 года и провел в этом сезоне 19 матчей и даже был в заявке команды на матч с «Коньяспором» 21 апреля, но не вышел на поле.
До этого Райторал провел 7 лет в «Виктории» Пльзень и завоевал два титула чемпиона Чехии. На счету футболиста также 14 матчей за национальную команду Чехии.
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Защитник «Газиантепспора» Франтишек Райторал скончался в возрасте 31 года.
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