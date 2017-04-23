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Эдуард Дубров: «Вчера маленькая группа швейцарцев перекрикивала весь стадион. Это неправильно»

24.04.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер женской сборной Беларуси Эдуард Дубров оценил уровень поддержки в матче против Швейцарии.

- Ваша скамейка была очень активной. Вы хоть спиной были, но может слышали, кто был главным заводилой в нашей делегации?

– Спинным мозгом! Блондинка первая была, Азаренко. Волчков. Все молодые тренеры. Они завелись и начали не кричать, а орать. И вот это помогло победить вчера Саше, сегодня Арине. Вот видите, когда столько людей, которые могут поорать, команда выигрывает. Всем зрителям спасибо, что нас поддержали. Приятно слышать, как кричат имена, подбадривают.

Вчера маленькая группа швейцарцев перекрикивала весь стадион. Это было неправильно. Хотелось бы, чтобы вы, журналисты, помогли вот в чем. Нужно найти заводилу из болельщиков, который руководил бы поддержкой. Чтобы были речевки, песни. Потому что многие стесняются. Мы живем в такой стране, потому что мы такие скромные, тихие. Если будет возможность, найдите такого крикуна, – сказал Дубров.

Виктория Азаренко: «Хотелось бы, чтобы наши люди побольше кричали на трибунах»

 
 
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Главный тренер женской сборной Беларуси Эдуард Дубров оценил уровень поддержки в матче против Швейцарии.

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