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Даниэль Карвахаль: «Все говорят, что мадридистов поимели. Нам пора сплотиться как никогда ранее»
24.04.2017 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль после поражения от «Барселоны» (2:3) в матче чемпионата Испании обратился к болельщикам мадридского клуба.
«Все говорят, что мадридистов поимели. Но я скажу одну вещь: нам пора сплотиться как никогда ранее. Вперед, Мадрид»!» – написал Карвахаль в своем твиттере.
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль после поражения от «Барселоны» (2:3) в матче чемпионата Испании обратился к болельщикам мадридского клуба.
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