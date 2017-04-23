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Даниэль Карвахаль: «Все говорят, что мадридистов поимели. Нам пора сплотиться как никогда ранее»

24.04.2017 09:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль после поражения от «Барселоны» (2:3) в матче чемпионата Испании обратился к болельщикам мадридского клуба.

«Все говорят, что мадридистов поимели. Но я скажу одну вещь: нам пора сплотиться как никогда ранее. Вперед, Мадрид»!» – написал Карвахаль в своем твиттере.

 
 
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль после поражения от «Барселоны» (2:3) в матче чемпионата Испании обратился к болельщикам мадридского клуба.

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