Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Реалом» (3:2) в матче чемпионата Испании прокомментировал удаление капитана мадридцев Серхио Рамоса за фол против Лионеля Месси.

«Это чистая красная карточка, он прыгал двумя ногами вперед.

На «Бернабеу» «Реал» привык к лояльному судейству, но когда оно объективное, арбитр у них становится плохим», – сказал Пике.