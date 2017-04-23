МИНСК, 24 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских теннисисток с первой в истории победой в полуфинале Кубка Федерации, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Накануне национальная команда по теннису в составе Александры Саснович, Арины Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко победили команду Швейцарии со счетом 3:1 по итогам трех соревновательных дней в борьбе за выход в финал Мировой группы Кубка Федерации.

"На глазах своих многочисленных поклонников и огромной телеаудитории в упорной борьбе вы показали яркий теннис, высокое спортивное мастерство и железную волю к победе", — говорится в поздравлении белорусского лидера.

Глава государства отметил, что эта победа — важная веха в истории белорусского тенниса и одна из самых ярких в истории отечественного спорта, свидетельствующая о том, что наша страна богата спортивными талантами.