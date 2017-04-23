﻿ Виталий Кутузов: «В Беларуси не вижу для себя работы. Там никому ничего не надо. Футбол умирает. Сборная – выжженная земля». 21.by
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Виталий Кутузов: «В Беларуси не вижу для себя работы. Там никому ничего не надо. Футбол умирает. Сборная – выжженная земля»

24.04.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о проблемах футбола в стране.

– Вы ушли из футбола в тридцать три.

– Да, я даже не подавал аппеляцию, когда меня дисквалифицировали. Понимал, что после моих травм и расставания с «Бари» на высокий уровень я уже не вернусь. После дисквалификации я полностью изменил свою жизнь. Например, я стал ездить на велосипеде, чего раньше не мог себе представить. Сейчас у меня нет тех возможностей, что были во время карьеры футболиста, но жизнь стала только лучше. Полгода назад я закончил тренерские курсы и сейчас на общественных началах тренирую атакующих игроков «Монцы», где спортивным директором работает Филиппо Антонелли, с которым мы играли в «Бари».

– Почему вы остались жить в Италии?

– К Италии я привык, к тому же я там, где работа. В Беларуси я не вижу для себя работы. Там никому ничего не надо. Футбол умирает. Сборная – выжженная земля. На стадионы никто не ходит. Подготовкой детей никто не занимается, – сказал Кутузов.

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Экс-нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о проблемах футбола в стране.

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