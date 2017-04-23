Главный тренер женской сборной Беларуси Эдуард Дубров рассказал о своей команде.

- До ноябрьского финала остается много времени. Как собираетесь девочек держать в тонусе?

– Таких девчонок в тонусе держать не надо. Они сами себя держат. Они уже в среду-четверг говорят мне: «Дедушка, пока, мы поедем работать дальше на турнир». Они будут совершенствоваться, работать над собой – так идет подготовка к следующему матчу. Так они поступали постоянно, и это приносило плоды. Потому что они поднимаются в рейтинге, лучше себя чувствуют – появляется уверенность. Через участие в турнирах у них проявляются недостатки. Потом они приезжают сюда и исправляют их. Например, Арина Соболенко за неделю увеличила скорость подачи на двадцать пять километров в час. Это же показатель! И это не единичный пример.

Говорцова недавно выиграла турнир, Лапко вышла в полуфинал. Саша Саснович… Ну, ее достижения вы знаете!

Жаль, что я не могу с ними ездить, но они не очень-то и хотят. Они же все молодые красавицы.

Вообще, принципы работы с мужчинами и женщинами различны. Мужчин объединяют собрания, где больше всего мужчин: футбольные, хоккейные команды, армия. Женщины более индивидуальны. Поэтому время показало, что с ними надо работать более индивидуально как в тренерском плане, так и по физподготовке. И это, как мы видим, оказалось эффективно.

Девчонки не хотят, чтобы их видели, когда у них губы не накрашены, на ногтях нет какого-то рисуночка. У мужчин все гораздо проще.

Но зато выходя на корт, женщины рады показать свои достижения большому кругу людей, в том числе мужчинам.

Специфика работы с женщинами есть. У меня отношения с тренерами строятся немножко по-другому. И думаю, что меня не увольняют отсюда... Они просто терпят меня, пока выигрываем. Как только проиграем, сразу выгонят и меня, – сказал Дубров.