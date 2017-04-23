﻿ Эдуард Дубров: «Они просто терпят меня, пока выигрываем. Как только проиграем, сразу выгонят». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эдуард Дубров: «Они просто терпят меня, пока выигрываем. Как только проиграем, сразу выгонят»

24.04.2017 10:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер женской сборной Беларуси Эдуард Дубров рассказал о своей команде.

- До ноябрьского финала остается много времени. Как собираетесь девочек держать в тонусе?

– Таких девчонок в тонусе держать не надо. Они сами себя держат. Они уже в среду-четверг говорят мне: «Дедушка, пока, мы поедем работать дальше на турнир». Они будут совершенствоваться, работать над собой – так идет подготовка к следующему матчу. Так они поступали постоянно, и это приносило плоды. Потому что они поднимаются в рейтинге, лучше себя чувствуют – появляется уверенность. Через участие в турнирах у них проявляются недостатки. Потом они приезжают сюда и исправляют их. Например, Арина Соболенко за неделю увеличила скорость подачи на двадцать пять километров в час. Это же показатель! И это не единичный пример.

Говорцова недавно выиграла турнир, Лапко вышла в полуфинал. Саша Саснович… Ну, ее достижения вы знаете!

Жаль, что я не могу с ними ездить, но они не очень-то и хотят. Они же все молодые красавицы.

Вообще, принципы работы с мужчинами и женщинами различны. Мужчин объединяют собрания, где больше всего мужчин: футбольные, хоккейные команды, армия. Женщины более индивидуальны. Поэтому время показало, что с ними надо работать более индивидуально как в тренерском плане, так и по физподготовке. И это, как мы видим, оказалось эффективно.

Девчонки не хотят, чтобы их видели, когда у них губы не накрашены, на ногтях нет какого-то рисуночка. У мужчин все гораздо проще.

Но зато выходя на корт, женщины рады показать свои достижения большому кругу людей, в том числе мужчинам.

Специфика работы с женщинами есть. У меня отношения с тренерами строятся немножко по-другому. И думаю, что меня не увольняют отсюда... Они просто терпят меня, пока выигрываем. Как только проиграем, сразу выгонят и меня, – сказал Дубров.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер женской сборной Беларуси Эдуард Дубров рассказал о своей команде.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Лукашенко: «Победа над Швейцарией свидетельствует о том, что наша страна богата спортивными талантами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика