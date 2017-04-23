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Александр Лукашенко: «Победа над Швейцарией свидетельствует о том, что наша страна богата спортивными талантами»

24.04.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисисток с победой над швейцарской командой.

«На глазах своих многочисленных поклонников и огромной телеаудитории в упорной борьбе вы показали яркий теннис, высокое спортивное мастерство и железную волю к победе. Это историческое достижение для белорусского тенниса и одна из самых ярких побед отечественного спорта, которая свидетельствует о том, что наша страна богата спортивными талантами.

Молодцы! Так держать! Желаю вам крепкого здоровья и новых свершений на благо родной Беларуси

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисисток с победой над швейцарской командой.

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