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Александр Лукашенко: «Победа над Швейцарией свидетельствует о том, что наша страна богата спортивными талантами»
24.04.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисисток с победой над швейцарской командой.
«На глазах своих многочисленных поклонников и огромной телеаудитории в упорной борьбе вы показали яркий теннис, высокое спортивное мастерство и железную волю к победе. Это историческое достижение для белорусского тенниса и одна из самых ярких побед отечественного спорта, которая свидетельствует о том, что наша страна богата спортивными талантами.
Молодцы! Так держать! Желаю вам крепкого здоровья и новых свершений на благо родной Беларуси
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Александр Лукашенко: «Победа над Швейцарией свидетельствует о том, что наша страна богата спортивными талантами»
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисисток с победой над швейцарской командой.
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