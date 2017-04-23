﻿ Геннадий Близнюк: «В команде все спокойно, обстановка не накалена. Если впадем в панику, будет еще хуже». 21.by
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Геннадий Близнюк: «В команде все спокойно, обстановка не накалена. Если впадем в панику, будет еще хуже»

24.04.2017 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футболист «Ислочи» Геннадий Близнюк оценил игру команды в матче с «Гомелем» (0:1).

– Все в команде на самом деле спокойно, обстановка не накалена. Все понимают, что если впадем в панику, будет еще хуже. Стараемся забыть поражения, идти дальше. Да и я бы не сказал, что те проигрыши вытекали из событий на поле. Просто неудачные стечения обстоятельств. По игре, считаю, не поиграли ни одному сопернику.

Считаю, что из двух мячей первый точно нужно было засчитывать. Но надо смотреть повторы, конечно. Не знаю, прав судья или нет, но в любом случае это повлияло на результат, – сказал Близнюк.

Судьи не засчитали два гола «Ислочи» в матче с «Гомелем». По делу?

 
Теги: Гомель
 
 
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Футболист «Ислочи» Геннадий Близнюк оценил игру команды в матче с «Гомелем» (0:1).

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