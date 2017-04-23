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Рейтинг WTA. Серена Уильямс сместила Кербер с вершины, Саснович – 91-я, Соболенко – 122-я, Азаренко – 319-я
24.04.2017 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионка Australian Open Серена Уильямс, на прошедшей неделе сообщившая о беременности, вернулась на вершину мирового рейтинга после того, как у Анжелик Кербер сгорели очки за прошлогоднюю победу на турнире в Штутгарте.
В этом году штутгартский «Премьер» проходит на неделю позже, поэтому очки за прошлогоднее выступление там у теннисисток сгорели раньше, чем они смогли их защитить. В случае успешного выступления на Porsche Tennis Grand Prix Кербер вернется на первое место.
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Рейтинг WTA. Серена Уильямс сместила Кербер с вершины, Саснович – 91-я, Соболенко – 122-я, Азаренко – 319-я
Чемпионка Australian Open Серена Уильямс, на прошедшей неделе сообщившая о беременности, вернулась на вершину мирового рейтинга после того, как у Анжелик Кербер сгорели...
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