﻿ Рейтинг WTA. Серена Уильямс сместила Кербер с вершины, Саснович – 91-я, Соболенко – 122-я, Азаренко – 319-я. 21.by
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Рейтинг WTA. Серена Уильямс сместила Кербер с вершины, Саснович – 91-я, Соболенко – 122-я, Азаренко – 319-я

24.04.2017 11:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионка Australian Open Серена Уильямс, на прошедшей неделе сообщившая о беременности, вернулась на вершину мирового рейтинга после того, как у Анжелик Кербер сгорели очки за прошлогоднюю победу на турнире в Штутгарте.

В этом году штутгартский «Премьер» проходит на неделю позже, поэтому очки за прошлогоднее выступление там у теннисисток сгорели раньше, чем они смогли их защитить. В случае успешного выступления на Porsche Tennis Grand Prix Кербер вернется на первое место.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 24 апреля 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (2) Серена Уильямс (США) 7010
2 (1) Анжелик Кербер (Германия) 6925
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6020
4 (4) Доминика Цибулкова (Словакия) 5065
5 (5) Симона Халеп (Румыния) 5021
6 (6) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4791
7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4330
8 (8) Агнешка Радванска (Польша) 4205
9 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4025
10 (10) Мэдисон Киз (США) 3857
14 (15) Елена Веснина (Россия) 2925
16 (16) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2475
29 (29) Дарья Касаткина (Россия) 1630
91 (96) Александра Саснович (Беларусь) 662
122 (125) Арина Соболенко (Беларусь) 465
144 (147) Ольга Говорцова (Беларусь) 392
246 (241) Вера Лапко (Беларусь) 202
319 (319) Виктория Азаренко (Беларусь) 131

 

 
 
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Чемпионка Australian Open Серена Уильямс, на прошедшей неделе сообщившая о беременности, вернулась на вершину мирового рейтинга после того, как у Анжелик Кербер сгорели...

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