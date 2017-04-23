Чемпионка Australian Open Серена Уильямс, на прошедшей неделе сообщившая о беременности, вернулась на вершину мирового рейтинга после того, как у Анжелик Кербер сгорели очки за прошлогоднюю победу на турнире в Штутгарте.

В этом году штутгартский «Премьер» проходит на неделю позже, поэтому очки за прошлогоднее выступление там у теннисисток сгорели раньше, чем они смогли их защитить. В случае успешного выступления на Porsche Tennis Grand Prix Кербер вернется на первое место.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 24 апреля 2017



Место Теннисистка (страна) Очки 1 (2) Серена Уильямс (США) 7010 2 (1) Анжелик Кербер (Германия) 6925 3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6020 4 (4) Доминика Цибулкова (Словакия) 5065 5 (5) Симона Халеп (Румыния) 5021 6 (6) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4791 7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4330 8 (8) Агнешка Радванска (Польша) 4205 9 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4025 10 (10) Мэдисон Киз (США) 3857 14 (15) Елена Веснина (Россия) 2925 16 (16) Анастасия Павлюченкова (Россия) 2475 29 (29) Дарья Касаткина (Россия) 1630 91 (96) Александра Саснович (Беларусь) 662 122 (125) Арина Соболенко (Беларусь) 465 144 (147) Ольга Говорцова (Беларусь) 392 246 (241) Вера Лапко (Беларусь) 202 319 (319) Виктория Азаренко (Беларусь) 131