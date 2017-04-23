Экс-нападающий «Милана» Виталий Кутузов вспомнил о переходе в итальянский клуб.

– Паоло Мальдини помог вам подключить интернет на ноутбуке. Как вас встретили другие звезды «Милана»?

– Как ни странно, холоднее всего меня приняли наши, Шевченко и Каладзе – хотя вряд ли молодой парень мог лишить их места в составе. А остальные игроки отнеслись очень доброжелательно. Смешно вышло с защитником Хосе Шамотом. Когда «Лацио» играл в Минске с «Динамо», я взял у него после тренировки автограф, который до сих пор у меня дома лежит. И вот, спустя три – четыре года мы бегали с ним в Миланелло вокруг поля после травмочек. «Помнишь меня в Минске?» – спросил я его. – «Извини, Виталя, но нет». Шамот очень верующий, регулярно посещал церковь, и это было заметно по его характеру – очень добрый и отзывчивый человек.

– Сами вы пытались подружиться с Шевченко и Каладзе?

– Я не в том статусе был, чтобы беспокоить их лишний раз. Все-таки у большого футболиста много забот – разъезды, интервью, банковские счета, жены, любовницы. Зачем его беспокоить? Так что я не навязывался. Общался как молодой футболист со взрослыми. Даже больше, чем с Андреем, я общался с его родителями. А с Кахой Каладзе несколько раз ужинал в ресторане, – рассказал Кутузов.

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