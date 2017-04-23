﻿ Виталий Кутузов: «Как ни странно, в «Милане» холоднее всего меня приняли наши, Шевченко и Каладзе». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Кутузов: «Как ни странно, в «Милане» холоднее всего меня приняли наши, Шевченко и Каладзе»

24.04.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Экс-нападающий «Милана» Виталий Кутузов вспомнил о переходе в итальянский клуб.

– Паоло Мальдини помог вам подключить интернет на ноутбуке. Как вас встретили другие звезды «Милана»?

– Как ни странно, холоднее всего меня приняли наши, Шевченко и Каладзе – хотя вряд ли молодой парень мог лишить их места в составе. А остальные игроки отнеслись очень доброжелательно. Смешно вышло с защитником Хосе Шамотом. Когда «Лацио» играл в Минске с «Динамо», я взял у него после тренировки автограф, который до сих пор у меня дома лежит. И вот, спустя три – четыре года мы бегали с ним в Миланелло вокруг поля после травмочек. «Помнишь меня в Минске?» – спросил я его. – «Извини, Виталя, но нет». Шамот очень верующий, регулярно посещал церковь, и это было заметно по его характеру – очень добрый и отзывчивый человек.

– Сами вы пытались подружиться с Шевченко и Каладзе?

– Я не в том статусе был, чтобы беспокоить их лишний раз. Все-таки у большого футболиста много забот – разъезды, интервью, банковские счета, жены, любовницы. Зачем его беспокоить? Так что я не навязывался. Общался как молодой футболист со взрослыми. Даже больше, чем с Андреем, я общался с его родителями. А с Кахой Каладзе несколько раз ужинал в ресторане, – рассказал Кутузов.

Виталий Кутузов: «Футбол в Беларуси умирает. Сборная – выжженная земля»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-нападающий «Милана» Виталий Кутузов вспомнил о переходе в итальянский клуб.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Рейтинг WTA. Серена Уильямс сместила Кербер с вершины, Саснович – 91-я, Соболенко – 122-я, Азаренко – 319-я
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика