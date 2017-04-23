|
«Бавария» интересуется Алексисом Санчесом
24.04.2017 13:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Бавария» интересуются атакующим хавбеком «Арсенала» Алексисом Санчесом.
Мюнхенский клуб заинтересован в футболисте, который сможет дополнять нападающего Роберта Левандовского и при необходимости заменить его.
Контракт, связывающий полузащитника с «Арсеналом», рассчитан до лета 2018 года. Сумма трансфера может составить 25-30 миллионов евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Бавария» интересуются атакующим хавбеком «Арсенала» Алексисом Санчесом.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии