«Бавария» интересуются атакующим хавбеком «Арсенала» Алексисом Санчесом.

Мюнхенский клуб заинтересован в футболисте, который сможет дополнять нападающего Роберта Левандовского и при необходимости заменить его.

Контракт, связывающий полузащитника с «Арсеналом», рассчитан до лета 2018 года. Сумма трансфера может составить 25-30 миллионов евро.