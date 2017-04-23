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ЮЧМ-2018. Соперниками сборной Беларуси на групповом этапе станут Швеция, США, Канада и Швейцария

24.04.2017 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси (U-18) узнала соперников по ЮЧМ-2018 в элите.

Группа А: США, Швеция, Канада, Швейцария, Беларусь;

Группа B: Финляндия, Россия, Словакия, Чехия, Франция.

Напомним, что в плей-офф выйдут 4 команды из 5. Команды, занявшие последние места в своих группах, сыграют в битве за выживание.

Турнир пройдет в российских городах Челябинск и Магнитогорск.

 
 
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