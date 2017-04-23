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Белорус стал победителем международной велогонки Тур Мерсина в Турции

24.04.2017 14:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 апр — Sputnik. Белорусский велогонщик Станислав Божков стал победителем общего зачета международной велогонки "Тур Мерсина", об этом Sputnik сообщили в велосипедном клубе "Минск".

Белорус стал победителем международной велогонки Тур Мерсина в Турции
© Sputnik / Виктор Толочко
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Перед заключительным этапом велосипедный клуб "Минск" лидировал в командном зачете, а участник клуба Станислав Божков — в личном. Ураганный ветер вынудил организаторов после консультаций с комиссаром UCI отменить последний этап по соображениям безопасности.

Так, Станислав Божков автоматически стал победителем гонки "Тур Мерсина", а также стал обладателем майки самого активного гонщика.

Вторую строчку общего зачета занял еще один представитель столичной команды — Эдуард Ворганов. Третье место международной велогонки занял представитель Казахстана Галым Ахметов.

Велосипедный клуб "Минск" по итогам соревнования завоевал приз лучшей команды "Тура Мерсина-2017".

 
Теги: Минск
 
 
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Второе место общего зачета гонки – у еще одного представителя Беларуси, замкнул тройку лучших представитель Казахстана.

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