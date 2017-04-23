МИНСК, 24 апр — Sputnik. Белорусский велогонщик Станислав Божков стал победителем общего зачета международной велогонки "Тур Мерсина", об этом Sputnik сообщили в велосипедном клубе "Минск".



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Перед заключительным этапом велосипедный клуб "Минск" лидировал в командном зачете, а участник клуба Станислав Божков — в личном. Ураганный ветер вынудил организаторов после консультаций с комиссаром UCI отменить последний этап по соображениям безопасности.

Так, Станислав Божков автоматически стал победителем гонки "Тур Мерсина", а также стал обладателем майки самого активного гонщика.

Вторую строчку общего зачета занял еще один представитель столичной команды — Эдуард Ворганов. Третье место международной велогонки занял представитель Казахстана Галым Ахметов.

Велосипедный клуб "Минск" по итогам соревнования завоевал приз лучшей команды "Тура Мерсина-2017".