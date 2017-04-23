Экс-нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов вспомнил о подготовке к матчу против Франции.

– Вы Вентуру в Минск возили?

– Да, у меня есть там одна знакомая бабушка-психолог, помогавшая мне лечить разные болячки нетрадиционными методами, и однажды Вентура сказал: «Виталий, мне нужно познакомиться с этим человеком». – «Ну, поехали». Привели Вентуру в норму. До сборной Италии дошел человек.

– Та же бабушка помогла победить Францию в 2010-м?

– Да. Когда я впервые к ней пришел, очередь была с первого по пятый этаж, а я просто очень хотел играть и считал, что в борьбе с травмами все средства хороши. Накануне матча на «Стад де Франс» я жил в номере с Юрой Жевновым, мы с ним знакомы с минского интерната. Для начала мы жестко расслабили команду. Юра мне сказал: «Виталь, мы во Франции – надо шампанское брать. Дай мне пару советов».

Массажист «Бари», пока я лечился, прочел мне столько лекций о вине, что я стал в сборной главным спецом. После завтрака мы с Юрой вышли в город, и я ему посоветовал шесть или семь бутылок. Мы задержались на кассе, потому что решили взять еще и пахучего сыра, и минут на семь опоздали на собрание команды. Вся команда сидит ждет, и тут под звон бутылок заходят капитан и вице-капитан сборной, Юра Жевнов и я. Все игроки развеселились, да и тренер Бернд Штанге нормально отнесся: понимал, что шампанское мы взяли для семей, и перед игрой пить не будем.

– Как прошло то собрание?

– Штанге огласил состав, и я шепнул Жевнову: «Сегодня нас разберут на детали». – «А чего делать, Виталя?» Я взял бумажку и нарисовал: это защита, это средняя линия, это нападение. Юра сказал: «Здорово. Пошли к Штанге». Если бы мы вдвоем пришли, Штанге бы нахрен нас послал, так что мы привлекли еще несколько ветеранов, Кульчия, Омельянчука и, кажется, Глеба. С Вентурой я научился играть против более мощных команд и предложил Штанге другую схему и обязанности для игроков. Он принял мой план, но не полностью.

После этого мы с Юрой играли в Angry Birds в номере и я пошутил: «Давай тетю Любу спросим, что сделать, чтобы Францию обыграть». Позвонили той бабушке, которая лечила меня, Юру и Вентуру, и она сказала: «Пусть Юрка встанет на корточки, а остальные – накроют его руками». Когда мы все это устроили на «Стад де Франс», Серега Корниленко, оставшийся в запасе, вскочил со скамейки и закричал: «Епта, что за показуха!» В итоге: новая схема сработала, у французов нихрена не получилось, Кисляк вышел на замену, ему прострелили, он – бам: в девятку. Гробовая тишина. 1:0 в нашу пользу, – рассказал Кутузов.