Телекомментатор Николай Ходасевич считает, что для белорусского футбола будет лучше, если в еврокубках выступит брестское «Динамо».

«Часто задают вопрос, кого бы мы хотели видеть в Лиге Европы: четвертую команду по итогам прошлого сезона – «Минск», или победителя Кубка Беларуси. Раньше я отвечал просто – кто заслужит, тот пусть и играет. Особых надежд на еще одного представителя не было. Теперь я вижу, что для всего белорусского футбола, без всяких симпатий, будет лучше, если брестское «Динамо» попадет в еврокубки.

Главное, чтобы этот проект в «Динамо» не завершился, а там понятно, что руководители хотят попасть в еврокубки. На домашних поединках может случиться аншлаг, когда будут играть наши с не нашими. Ну и все те же еврокубковые очки, которых, наверняка, Брест наберет больше, чем молодой «Минск». Хотя я не раз подчеркивал, что «Минск» развивается по правильному пути в чемпионате», – сказал Ходасевич.

Отметим, что в еврокубках в наныешнем сезоне сыграют БАТЭ, «Шахтер», минское «Динамо», а также победитель Кубка Беларуси. Если Кубок выиграет БАТЭ или «Шахтер», то в Лиге Европы сыграет клуб, занявший 4-е место в прошлом сезоне – «Минск».