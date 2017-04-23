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Мобильное приложение Well Played Dota 2, без которого на этой неделе не обойтись

24.04.2017 17:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня начался киевский мейджор – главный турнир весны по Dota 2!

Российская команда Virtus.prо в числе прочих борется за главный приз – миллион долларов.

Качайте наше бесплатное приложение Well Played, чтобы не пропустить ни одного матча, ни одного крутого хайлайта и ни одной важной новости.

Мобильное приложение Well Played Dota 2, без которого на этой неделе не обойтись

 
 
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Сегодня начался киевский мейджор – главный турнир весны по Dota 2! Российская команда Virtus.prо в числе прочих борется за главный приз – миллион долларов.

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