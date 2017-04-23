Сегодня начался киевский мейджор – главный турнир весны по Dota 2 !

Российская команда Virtus.prо в числе прочих борется за главный приз – миллион долларов.

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