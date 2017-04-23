Матч детского хоккейного турнира «Кубок Газпром нефти» между «Спартаком» и минским «Динамо» (4:2) завершился дракой.

После четвертого гола московской команды на льду вспыхнула небольшая потасовка, которая затем переросла в массовую драку во время рукопожатия.

Один из игроков «Динамо» вместо того, чтобы протянуть руку, ударил хоккеиста «Спартака», что и спровоцировало драку, сообщает официальный сайт красно-белых.

На помощь арбитрам пришлось прибежать тренерам команд, которые не без труда предотвратили масштабную сходку команда на команду.