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Матч детских команд «Спартака» и минского «Динамо» завершился массовой дракой

24.04.2017 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч детского хоккейного турнира «Кубок Газпром нефти» между «Спартаком» и минским «Динамо» (4:2) завершился дракой.

После четвертого гола московской команды на льду вспыхнула небольшая потасовка, которая затем переросла в массовую драку во время рукопожатия.

Один из игроков «Динамо» вместо того, чтобы протянуть руку, ударил хоккеиста «Спартака», что и спровоцировало драку, сообщает официальный сайт красно-белых.

На помощь арбитрам пришлось прибежать тренерам команд, которые не без труда предотвратили масштабную сходку команда на команду.

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