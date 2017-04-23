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Серена Уильямс: «Мой дорогой малыш, не могу дождаться, когда ты будешь в моей ложе»
24.04.2017 18:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Серена Уильямс, сегодня начавшая свою 317-ю неделю в качестве первой ракетки мира, обратилась к своему будущему ребенку и подтвердила слова своего представителя о том, что
«Мой дорогой малыш, ты дал мне силу, о которой я не подозревала. Показал мне, что такое настоящие спокойствие и мир. Не могу дождаться нашей встречи. Не могу дождаться момента, когда ты в следующем году будешь в моей ложе. Но главное – я так рада разделить с тобой статус первой в мире, который снова получила сегодня, в день рождения Алексиса. От самой возрастной №1 – самому молодому №1 – твоя мамочка».
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Серена Уильямс, сегодня начавшая свою 317-ю неделю в качестве первой ракетки мира, обратилась к своему будущему ребенку и подтвердила слова своего представителя о...
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