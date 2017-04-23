Телекомментатор Николай Ходасевич поделился мнением о главном тренере «Городеи» Сергее Яромко.

«Возникает мнение, что Сергею Яромко не очень нравятся журналисты в принципе. Складывается ощущение, что когда журналист задает вопрос, то, по мнению Яромко, он должен быть с тренерской категорией Pro, а иначе вообще рот не должны открывать. Сужу по тому, как он отвечает на вопросы и ведет себя на пресс-конференциях. Это странно, я не могу понять его агрессии в отношении коллег. Опускаться до каких-либо пререканий, когда перед тобой стоит молодой корреспондент, это опускаться до его уровня, в моем представлении.

Что касается персоны Сергея Яромко, то он удивительный человек. В конце прошлого сезона мы делали большой сюжет к 20-летию чемпионства МПКЦ. Яромко был организатором встречи всех тех, кто играл за этот мозырский клуб. И мы попросили 10 минут поработать на этой встрече, чтобы взять картинку для передачи, но он запретил нам там работать, сказав, что есть эксклюзивные права у какого-то канала из Мозыря.

Вот так себя позиционирует человек. А «Городея» как себя позиционирует? Добротная команда, которая решает задачу попасть на 8-12 место. Какой смысл она несет в глобальном масштабе белорусского футбола? Может там играют молодые футболисты, которые попадали бы в сборную? Или это команда для того, чтобы собиралась тысяча замечательных людей на уютном стадионе? Мне кажется, это слишком маленькая задача для клуба, который имеет стабильное финансовое положение.

Дело не в отношении Яромко ко мне или кому-то другому журналисту. Надо отдавать себе отчет, что ты общаешься не с человеком с микрофоном, а с болельщиками, с людьми. Через тренера идет позиционирование «Городеи» – такой колкой команды. И что дальше?» – сказал Ходасевич.