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«Спутник» – «Клецк». Чиновник запретил развернуть флаг с изображением герба Речицы с «Погоней»

24.04.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На матч «Спутник» – «Клецк» один из болельщиков пронес на стадион флаг с изображением герба города и надписью «Речица» на фоне бело-красно-белой ленты. Когда же он попытался вывесить этот флаг на секторе, который ранее традиционно занимали фанаты местных команд «Ведрич» и «Речица-2014», к трибуне сразу же поспешили представители власти.

Заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Александр Горбач, который непосредственно руководил тем, что происходило на стадионе, вместе с сотрудником милиции приказали снять флаг с ограждения фанатской трибуны.

Между болельщиком и представителями власти состоялась краткая беседа. Александр Горбач аргументировал запрет тем, что этот флаг не зарегистрирован в Белорусской федерации футбола в качестве символики, которую можно использовать на футбольных матчах. Как сообщил «Нашей Ниве» болельщик, когда он заметил, что на флаге всего лишь официальный герб города, Горбач вообще сказал: «Я против, чтобы вы вывешивали какие-то свои флаги на моем имуществе». После этого флаг с ограждения трибуны стадиона сняли.

Герб Речицы — один из нескольких гербов белорусских городов, который содержит герб ВКЛ «Погоня».

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На матч «Речица-2014» – «Клецк» один из болельщиков пронес на стадион флаг с изображением герба города и надписью «Речица» на фоне бело-красно-белой ленты.

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