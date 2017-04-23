Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский призывает подводить итоги осенью.

«Очки? Давайте считать осенью. Пока нужно готовиться к каждой игре, и стараться брать очки по максимуму.

Сорока? Забьет, всему свое время.

Кузьменок в стартовом составе? Все впереди, ребята. Все впереди», – сказал Боровский в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».