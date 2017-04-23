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Сергей Боровский: «9 очков? Давайте считать осенью»
24.04.2017 21:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский призывает подводить итоги осенью.
«Очки? Давайте считать осенью. Пока нужно готовиться к каждой игре, и стараться брать очки по максимуму.
Сорока? Забьет, всему свое время.
Кузьменок в стартовом составе? Все впереди, ребята. Все впереди», – сказал Боровский в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский призывает подводить итоги осенью.
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