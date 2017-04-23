Телекомментатор БГТРК Николай Ходасевич поделился мнением об игре минского «Динамо».

«Минское «Динамо» строится, но находится в сейсмической зоне, поэтому поползли, как гады, слухи, что дни Боровского у руля команды могут быть сочтены. Там вылет из Кубка, здесь поражение от «Торпедо», нет в игре огня и страсти. Да и май не за горами. Победа над «Неманом» подоспела очень кстати», – сказал Ходасевич в программе «Время футбола» на канале «Беларусь 5».