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Сборная Беларуси поднялась на второе место в рейтинге Кубка Федерации
24.04.2017 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси поднялась на вторую строчку в рейтинге обновленном рейтинге Кубка федерации.
Напомним, наша женская сборная пробилась в финал мировой группы, победив команду Швейцарии (3:2).
Лидерство в таблице сохранила сборная Чехии, которая во втором полуфинале Кубка федерации-2017 уступила команде США. США занимает 3-е место в рейтинге.
Рейтинг Кубка Федерации
1 (1). Чехия – 33942,5 (11 игр)
2 (5). Беларусь – 14580 (13)
3 (7). США – 13992,5 (8)
4 (2). Франция – 12925 (9)
5 (4). Швейцария – 9465 (8)
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Сборная Беларуси поднялась на вторую строчку в рейтинге обновленном рейтинге Кубка федерации.
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