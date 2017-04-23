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Сборная Беларуси поднялась на второе место в рейтинге Кубка Федерации

24.04.2017 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси поднялась на вторую строчку в рейтинге обновленном рейтинге Кубка федерации.

Напомним, наша женская сборная пробилась в финал мировой группы, победив команду Швейцарии (3:2).

Лидерство в таблице сохранила сборная Чехии, которая во втором полуфинале Кубка федерации-2017 уступила команде США. США занимает 3-е место в рейтинге.

Рейтинг Кубка Федерации

1 (1).  Чехия – 33942,5 (11 игр)

2 (5). Беларусь – 14580 (13)

3 (7). США – 13992,5 (8)

4 (2). Франция – 12925 (9)

5 (4). Швейцария – 9465 (8)

 
 
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Сборная Беларуси поднялась на вторую строчку в рейтинге обновленном рейтинге Кубка федерации.

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