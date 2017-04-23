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Владимир Волчков: «Этот шаг начался несколько лет назад с инициативы президента»

24.04.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков рассказал о предпосылках успеха белорусского тенниса.

«Этот шаг начался несколько лет назад с инициативы президента, который сказал, что нам надо собрать лучших детей страны в одном месте, создать конкурентную систему подготовки. Назначил Александра Шакутина председателем федерации, как человека с серьезной бизнес хваткой. За эти году удалось выстроить пока не идеальную, но хорошую систему подготовки.

Эти шаги начались от президента. Нам огромную помощь оказывает Министерство спорта. Нам помогает большая армия людей, эта инициатива вылилась в результат», – сказал Волчков в программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1».

 
 
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Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков рассказал о предпосылках успеха белорусского тенниса.

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