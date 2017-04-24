﻿ Антон Кушнир: «Хотели восстанавливаться в Сочи. За день до вылета мне сказали: летишь в счет призовых за сезон. Мне стыдно даже об этом говорить». 21.by
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Антон Кушнир: «Хотели восстанавливаться в Сочи. За день до вылета мне сказали: летишь в счет призовых за сезон. Мне стыдно даже об этом говорить»

24.04.2017 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Олимпийский чемпион Антон Кушнир отметил, что мог завершить карьеру в этом году.

«Выступил в этом году всего на четырех стартах, выиграл 3 золота. Не удалось выступить на трех этапах, поэтому только бронзовая медаль общего зачета. Пожертвовали этими этапами и чемпионатом мира, чтобы поберечь здоровье.

Не удовлетворен результатами восстановления. Хотели организовать восстановление в Сочи. Поддерживал министр, заверял, что все устроится. Оказалось иначе, и за день до вылета мне сказали: летишь в счет призовых за сезон, которые мы тебе начислим. Мне стыдно даже об этом говорить. Так не принято. Кому расскажешь – будут смеяться. Сумма призовых за четыре медали – это оплата санатория. Уколы, необходимые для колена, тоже обещали еще осенью, но до сих пор их не закупили.

Были мысли заканчивать карьеру в этом году. Врачи сказали, что пора задумываться о прекращении выступлений. Плюс вот такие моменты, и такое отношение к спортсменам… Было бы за что организм рвать.

За последние годы у нас три олимпийских чемпиона на зимних Играх, один на летних. Если дальше так будет продолжаться, то цифра не будет улучшаться, боюсь, чтоб она не пошла вниз.

Нужно прорабатывать вопросы с залом для молодежи. Нашим чиновникам не хочется заострять на этом внимание, многие переживают за свое место, а не думают о развитии спорта», – сказал Кушнир в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
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