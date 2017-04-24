Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто считает, что БАТЭ и «Шахтер» разыграют чемпионство.

«Не думаю, что в этом сезоне БАТЭ наберет меньше очков, чем в прошлые годы. Просто, думаю, сильнее будет «Шахтер».

Мой прогноз: «Шахтер» и БАТЭ оторвутся более, чем на 10 очков. А кто станет чемпионом, будет зависеть от выступления в еврокубках», – сказал Шунто в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».