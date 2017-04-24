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Денис Шунто: «Мой прогноз: «Шахтер» и БАТЭ оторвутся в чемпионате более, чем на 10 очков»
24.04.2017 23:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто считает, что БАТЭ и «Шахтер» разыграют чемпионство.
«Не думаю, что в этом сезоне БАТЭ наберет меньше очков, чем в прошлые годы. Просто, думаю, сильнее будет «Шахтер».
Мой прогноз: «Шахтер» и БАТЭ оторвутся более, чем на 10 очков. А кто станет чемпионом, будет зависеть от выступления в еврокубках», – сказал Шунто в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто считает, что БАТЭ и «Шахтер» разыграют чемпионство.
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