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Вячеслав Глеб: «В матче с БАТЭ судьишка начудил, елки-палки. Как можно такие пенальти ставить? Это просто цирк»
24.04.2017 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Крумкачоў» Вячеслав Глеб остался недоволен судейством в матче против БАТЭ.
«Конечно, обидно – сами себе голы забили. Плюс судьишка начудил, блин, елки-палки. Как можно такие пенальти ставить? Это просто цирк. Во-первых, там руки не было, во-вторых, сутолока. Ну как можно ставить? Обидно», – сказал Глеб в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».
Отметим, матч обслуживала бригада Дмитрия Доля.
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Вячеслав Глеб: «В матче с БАТЭ судьишка начудил, елки-палки. Как можно такие пенальти ставить? Это просто цирк»
Нападающий «Крумкачоў» Вячеслав Глеб остался недоволен судейством в матче против БАТЭ.
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