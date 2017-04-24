Нападающий «Крумкачоў» Вячеслав Глеб остался недоволен судейством в матче против БАТЭ.

«Конечно, обидно – сами себе голы забили. Плюс судьишка начудил, блин, елки-палки. Как можно такие пенальти ставить? Это просто цирк. Во-первых, там руки не было, во-вторых, сутолока. Ну как можно ставить? Обидно», – сказал Глеб в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

Отметим, матч обслуживала бригада Дмитрия Доля.

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