﻿ Вячеслав Глеб: «В матче с БАТЭ судьишка начудил, елки-палки. Как можно такие пенальти ставить? Это просто цирк». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вячеслав Глеб: «В матче с БАТЭ судьишка начудил, елки-палки. Как можно такие пенальти ставить? Это просто цирк»

24.04.2017 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «Крумкачоў» Вячеслав Глеб остался недоволен судейством в матче против БАТЭ.

«Конечно, обидно – сами себе голы забили. Плюс судьишка начудил, блин, елки-палки. Как можно такие пенальти ставить? Это просто цирк. Во-первых, там руки не было, во-вторых, сутолока. Ну как можно ставить? Обидно», – сказал Глеб в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

Отметим, матч обслуживала бригада Дмитрия Доля.

Крутейший удар Батищева и ошибка Амельченко. БАТЭ одерживает труднейшую победу над «Крумкачамі»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Крумкачоў» Вячеслав Глеб остался недоволен судейством в матче против БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Волчков: «Этот шаг начался несколько лет назад с инициативы президента»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика