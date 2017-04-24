«Ньюкасл» разгромил «Престон» в матче 44-го тура чемпионшипа (4:1).

Благодаря этой победе команда Рафаэля Бенитеса за два тура до конца чемпионата гарантировала себе второе место, а значит – прямое попадание в АПЛ.

Ранее выход в АПЛ себе обеспечил «Брайтон».