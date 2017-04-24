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«Ньюкасл» вернулся в АПЛ

25.04.2017 00:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ньюкасл» разгромил «Престон» в матче 44-го тура чемпионшипа (4:1).

Благодаря этой победе команда Рафаэля Бенитеса за два тура до конца чемпионата гарантировала себе второе место, а значит – прямое попадание в АПЛ.

Ранее выход в АПЛ себе обеспечил «Брайтон».

 
 
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«Ньюкасл» разгромил «Престон» в матче 44-го тура чемпионшипа (4:1).

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