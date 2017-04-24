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Лев может возглавить «Реал», если Зидан не выиграет в этом сезоне примеру или ЛЧ
25.04.2017 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» приступил к поиску главного тренера на случай, если в этом сезоне Зинедин Зидан не сможет выиграть с командой чемпионат Испании или Лигу чемпионов.
Сообщается, что приоритет мадридцев – главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Кроме того, рассматриваются кандидатуры Антонио Конте («Челси») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).
В октябре Немецкий футбольный союз продлил контракт с Левом до 2020 года.
В прошлом сезоне «Реал» под руководством Зидана выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а в декабре – клубный чемпионат мира.
В январе мадридцы вылетели из Кубка Испании в 1/4 финала, уступив «Сельте» (1:2, 2:2).
После 33 туров текущего чемпионата Ла Лиги «Реал» делит первое место с «Барселоной», имея на матч меньше. В 1/2 финала ЛЧ мадридцы сыграют с «Атлетико».
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«Реал» приступил к поиску главного тренера на случай, если в этом сезоне Зинедин Зидан не сможет выиграть с командой чемпионат Испании или Лигу чемпионов.
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