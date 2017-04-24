Сегодня прошли очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» обыграл «Милуоки» на своей площадке и вышел вперед в серии (118:93, 3-2). «Атланта» сравняла счет в серии с «Вашингтоном» (111:101, 2-2). «Голден Стэйт» на выезде разгромил «Портленд» и вышел в следующий раунд (128:103, 4-0).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Счет в серии – 3-2

В серии ничья – 2-2

«Голден Стэйт» победил в серии – 4-0