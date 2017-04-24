﻿ НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» выиграл у «Портленда» со счетом 4-0, «Торонто» вышел вперед в серии с «Милуоки» и другие результаты. 21.by
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НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» выиграл у «Портленда» со счетом 4-0, «Торонто» вышел вперед в серии с «Милуоки» и другие результаты

25.04.2017 07:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня прошли очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» обыграл «Милуоки» на своей площадке и вышел вперед в серии (118:93, 3-2). «Атланта» сравняла счет в серии с «Вашингтоном» (111:101, 2-2). «Голден Стэйт» на выезде разгромил «Портленд» и вышел в следующий раунд (128:103, 4-0).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Торонто – Милуоки 118:93 (31:20, 26:28, 33:25, 28:20)
Дата проведения
25 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча
Торонто
Пауэлл (25), Ибака (19), ДеРозан (18 + 6 передач), Лаури (16 + 10 передач), Кэрролл (12)  старт; Джозеф (10), Валанчюнас (8 + 7 подборов), Паттерсон (5), ВанВлит (3), Такер (2), Райт (0), Ногейра (0), Пелтль (0).
Милуоки
Адетокумбо (30 + 9 подборов), Брогдон (19), Снелл (9), Миддлтон (8 + 6 передач + 5 перехватов), Макер (6)  старт; Монро (11), Деллаведова (4), Телетович (3), Хенсон (3), Терри (0), Вон (0), Бизли (0).

Счет в серии – 3-2

Атланта – Вашингтон 111:101 (28:35, 31:15, 18:27, 34:24)
Дата проведения
25 апреля, 03.00, «Philips Arena»
Онлайн матча
Атланта
Миллсэп (19 + 9 подборов + 7 передач), Шредер (18), Ховард (16 + 15 подборов), Хардуэй (15), Принс (11 + 7 подборов)  старт; Бэйзмор (16 + 7 передач), Кальдерон (10), Ильясова (6), Сефолоша (0), Данливи (0), Мускала (0).
Вашингтон
Бил (32), Уолл (22 + 10 передач + 6 потерь), Портер (13), М-ф Моррис (9), Гортат (2 + 18 подборов)  старт; Богданович (13), Дженнингс (5), Смит (5), Саторански (0), Мак (0), Убре (0), Очефу (0).

В серии ничья – 2-2

Портленд – Голден Стэйт 103:128 (22:45, 26:27, 32:34, 23:22)
Дата проведения
25 апреля, 05.30, «Moda Center»
Онлайн матча
Портленд
Лиллард (34 + 6 передач), Тернер (7), Макколлум (6), Харклесс (2), Ленард (0)  старт; Амину (25 + 7 подборов), Напьер (14), Крэбб (7), Лэйман (3), Вонле (3 + 14 подборов), Коннотон (2), Куортермэн (0).
Голден Стэйт
Карри (37 + 7 подборов + 8 передач), Грин (21), Томпсон (18), Пачулия (11 + 7 подборов), Дюрэнт (10)  старт; Уэст (12), Игудала (5), Кларк (4), МакАду (4), МакГи (4), Джонс (2), Маккоу (0).

«Голден Стэйт» победил в серии – 4-0

 

 
 
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