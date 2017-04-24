НБА. Плей-офф. «Голден Стэйт» выиграл у «Портленда» со счетом 4-0, «Торонто» вышел вперед в серии с «Милуоки» и другие результаты
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Сегодня прошли очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Торонто» обыграл «Милуоки» на своей площадке и вышел вперед в серии (118:93, 3-2). «Атланта» сравняла счет в серии с «Вашингтоном» (111:101, 2-2). «Голден Стэйт» на выезде разгромил «Портленд» и вышел в следующий раунд (128:103, 4-0).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Дата проведения
25 апреля, 02.00,
«Air Canada Centre»
Торонто
(25),
Пауэлл (19),
Ибака (18 + 6 передач),
ДеРозан (16 + 10 передач),
Лаури (12) Кэрролл старт;
(10),
Джозеф (8 + 7 подборов),
Валанчюнас (5),
Паттерсон (3),
ВанВлит (2),
Такер (0),
Райт (0),
Ногейра (0). Пелтль
Милуоки
(30 + 9 подборов),
Адетокумбо (19),
Брогдон (9),
Снелл (8 + 6 передач + 5 перехватов),
Миддлтон (6) Макер старт;
(11),
Монро (4),
Деллаведова (3),
Телетович (3),
Хенсон (0),
Терри (0),
Вон (0). Бизли
Счет в серии – 3-2
Дата проведения
25 апреля, 03.00,
«Philips Arena»
Атланта
(19 + 9 подборов + 7 передач),
Миллсэп (18),
Шредер (16 + 15 подборов),
Ховард (15),
Хардуэй (11 + 7 подборов) Принс старт;
(16 + 7 передач),
Бэйзмор (10),
Кальдерон (6),
Ильясова (0),
Сефолоша (0),
Данливи (0). Мускала
Вашингтон
(32),
Бил (22 + 10 передач + 6 потерь),
Уолл (13),
Портер (9),
М-ф Моррис (2 + 18 подборов) Гортат старт;
(13),
Богданович (5),
Дженнингс (5),
Смит (0),
Саторански (0),
Мак (0),
Убре (0). Очефу
В серии ничья – 2-2
Дата проведения
25 апреля, 05.30,
«Moda Center»
Портленд
(34 + 6 передач),
Лиллард (7),
Тернер (6),
Макколлум (2),
Харклесс (0) Ленард старт;
(25 + 7 подборов),
Амину (14),
Напьер (7),
Крэбб (3),
Лэйман (3 + 14 подборов),
Вонле (2),
Коннотон (0). Куортермэн
Голден Стэйт
(37 + 7 подборов + 8 передач),
Карри (21),
Грин (18),
Томпсон (11 + 7 подборов),
Пачулия (10) Дюрэнт старт;
(12),
Уэст (5),
Игудала (4),
Кларк (4),
МакАду (4),
МакГи (2),
Джонс (0). Маккоу
«Голден Стэйт» победил в серии – 4-0
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Сегодня прошли очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017.
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