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«МЮ» готов вести переговоры с «Реалом» о продаже Де Хеа

25.04.2017 06:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа по окончании сезона может перейти в «Реал».

Сообщается, что англичане готовы вести переговоры о продаже голкипера в мадридский клуб.

Ранее стало известно, что в случае ухода Де Хеа «МЮ» может приобрести вратаря «Манчестер Сити» Джо Харта, выступающего на правах аренды в «Торино».

Переход Де Хеа в «Реал» сорвался в заключительный день трансферного окна-2015 по техническим причинам. Позже испанец продлил контракт с «МЮ» до 2019 года.

 
 
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа по окончании сезона может перейти в «Реал».

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