﻿ Владислав Третьяк: «Научил Гретцки пить водку так, чтобы с непривычки не было тяжело». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владислав Третьяк: «Научил Гретцки пить водку так, чтобы с непривычки не было тяжело»

25.04.2017 09:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший вратарь сборной СССР, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о своей встрече в Москве со знаменитым форвардом Уэйном Гретцки в 1984 году.

«Он приехал с еще 20 людьми снимать фильм «Чемпионы» – он есть в Youtube. У нас было много экскурсий, ему очень понравилось и в Кремле, и в московском метро. Были съемки и на льду. И однажды Уэйн говорит: «А еще я хочу сделать съемку у тебя дома».

Он, когда ехал, заказывал, чтобы у него были каждый день шампанское и мороженое. А тут я ему ставлю условие: «Ну, у меня дома надо водки выпить. Еда будет как раз под водку». – «Нет, я водку не пью». – «Ну, тогда ко мне домой не приедешь». – «Нет-нет, буду пить!»

Я жил на улице Правды в восьмиэтажном доме. Когда он подъехал, и я его встретил во дворе, Гретцки спросил: «Весь этот дом – твой?» (хохочет) «Да нет, – говорю, – у меня здесь только трехкомнатная квартира». Мы его встретили хлеб-солью, Татьяна стол накрыла. Был он, его братья и невеста.

Научил его пить водку так, чтобы с непривычки не было тяжело – сразу же, не дыша, пепси-колой запить. И вот так ему понравилось. За хоккей выпили... Я его уже хотел пожалеть и третью не наливать, но когда сказал, что третью у нас пьют за женщин, Уэйн затребовал: «А мне?» Налил.

Но больше не дал. А то один знакомый тренер в Германии, где я проводил занятия хоккейной школы, тоже водку никогда не пил. Так он третью рюмку бросил себе за спину! Говорю ему: «Что ты сделал?» – «Читал, что гусары третью рюмку выбрасывали».

А после четвертой рюмки на стул сесть уже не мог – жена ругалась. Сколько его потом встречал – водку больше никогда не пил. И мне не хотелось, чтобы у Гретцки осталась такая же память. И получилось нормально», – сказал Третьяк.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший вратарь сборной СССР, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о своей встрече в Москве со знаменитым форвардом Уэйном Гретцки в 1984 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Лев может возглавить «Реал», если Зидан не выиграет в этом сезоне примеру или ЛЧ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика