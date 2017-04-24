Средняя посещаемость первого тура второй лиги-2017 составила всего 180 зрителей.

Самой посещаемой встречей тура стала игра речицкого «Спутника» – ее посетили 465 человек. Отметим, в город профессиональный футбол вернулся спустя два года после исчезновения «Речицы».

Этот показатель стал худшим за всю историю наблюдений с 2008 года. Данные за более ранние чемпионаты отсутствуют.

Что творилось во второй лиге, пока вы смотрели Примеру и АПЛ

Графика: блог «Ничего нового» на Tribuna.com

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