﻿ Вторая лига. Установлен худший показатель посещаемости в первом туре по крайней мере с 2008 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вторая лига. Установлен худший показатель посещаемости в первом туре по крайней мере с 2008 года

25.04.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Средняя посещаемость первого тура второй лиги-2017 составила всего 180 зрителей.

Самой посещаемой встречей тура стала игра речицкого «Спутника» – ее посетили 465 человек. Отметим, в город профессиональный футбол вернулся спустя два года после исчезновения «Речицы».

Этот показатель стал худшим за всю историю наблюдений с 2008 года. Данные за более ранние чемпионаты отсутствуют.

Что творилось во второй лиге, пока вы смотрели Примеру и АПЛ

Графика: блог «Ничего нового» на Tribuna.com

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ!

Вторая лига. Установлен худший показатель посещаемости в первом туре по крайней мере с 2008 года

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средняя посещаемость первого тура второй лиги-2017 составила всего 180 зрителей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владислав Третьяк: «Научил Гретцки пить водку так, чтобы с непривычки не было тяжело»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика