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Вторая лига. Установлен худший показатель посещаемости в первом туре по крайней мере с 2008 года
25.04.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость первого тура второй лиги-2017 составила всего 180 зрителей.
Самой посещаемой встречей тура стала игра речицкого «Спутника» – ее посетили 465 человек. Отметим, в город профессиональный футбол вернулся спустя два года после исчезновения «Речицы».
Этот показатель стал худшим за всю историю наблюдений с 2008 года. Данные за более ранние чемпионаты отсутствуют.
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Средняя посещаемость первого тура второй лиги-2017 составила всего 180 зрителей.
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