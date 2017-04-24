Президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что был очень расстроен из-за ухода Вадима Скрипченко по ходу сезона в «Крылья Советов».

– Уход Скрипченко меня расстроил. Никогда не думал, что человек может в глаза говорить: «Мне надо сделать две операции, хочу побыть с семьей», а через два дня перейти в «Крылья Советов». Хотя мы знали, что нас ждет игра с «Крыльями», что для нас это был как финал чемпионата мира. Я говорил: «Давай этот матч сыграем, потом перерыв будет на матчи сборных, поговорим еще раз на эту тему», – сказал Иванов в эфире ТК «Россия-24».

Напомним, Скрипченко ушел в отставку 1 ноября 2016 года после матча с «Тереком» (1:4), а 3 ноября возглавил самарский клуб. Первой игрой на посту главного тренера «Крыльев» для него стал матч как раз с «Уралом».

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