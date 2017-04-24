﻿ Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Джунху, Уилсон против Хиггинса и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Джунху, Уилсон против Хиггинса и другие матчи

25.04.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру начнутся матчи 1/4 финала. В утренней сессии Ронни О’Салливан сыграет с Дином Джунху, Кирен Уилсон против Джона Хиггинса.

Снукер

Чемпионат мира

Шеффилд

1/4 финала

25 апреля

Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 12.00

Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 12.00

Марк Селби (Англия) – Марко Фу (Гонконг) – 16.30

Барри Хоукинс (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 16.30

Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 21.00

Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 21.00

26 апреля

Марк Селби (Англия) – Марко Фу (Гонконг) – 12.00

Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 12.00

Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 16.30

Барри Хоукинс (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 16.30

Марк Селби (Англия) – Марко Фу (Гонконг) – 21.00

Барри Хоукинс (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 21.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское. Максимальное количество фреймов – 25.

Самое время начать играть с 1XBET: как получить бонус 200 руб

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру начнутся матчи 1/4 финала.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Иско продлит контракт с «Реалом» до 2022 года с двухкратным увеличением зарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика