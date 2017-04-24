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Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Джунху, Уилсон против Хиггинса и другие матчи
25.04.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру начнутся матчи 1/4 финала. В утренней сессии Ронни О’Салливан сыграет с Дином Джунху, Кирен Уилсон против Джона Хиггинса.
Снукер
Чемпионат мира
Шеффилд
1/4 финала
25 апреля
Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 12.00
Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 12.00
Марк Селби (Англия) – Марко Фу (Гонконг) – 16.30
Барри Хоукинс (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 16.30
Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 21.00
Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 21.00
26 апреля
Марк Селби (Англия) – Марко Фу (Гонконг) – 12.00
Кирен Уилсон (Англия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 12.00
Ронни О’Салливан (Англия) – Дин Джунху (Китай) – 16.30
Барри Хоукинс (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 16.30
Марк Селби (Англия) – Марко Фу (Гонконг) – 21.00
Барри Хоукинс (Англия) – Стивен Магуайр (Шотландия) – 21.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское. Максимальное количество фреймов – 25.
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Снукер. Чемпионат мира. 1/4 финала. О’Салливан сыграет с Джунху, Уилсон против Хиггинса и другие матчи
Сегодня в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру начнутся матчи 1/4 финала.
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