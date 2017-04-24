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Чемпионат России. «Спартак» против «Урала», «Ростов» – «Уфа»

25.04.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 25-м туре чемпионата России «Спартак» принимает «Урал», «Ростов» – «Уфу», «Зенит» в гостях встретится с «Оренбургом», а ЦСКА сыграет с «Локомотивом».

Чемпионат России

25-й тур

Спартак – Урал
Дата проведения
25 апреля, 19.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика
Ростов – Уфа
Дата проведения
25 апреля, 19.30, «Олимп-2»
превью матча онлайн статистика
Оренбург – Зенит
Дата проведения
26 апреля, 17.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика
Арсенал Тула – Крылья Советов
Дата проведения
26 апреля, 19.30, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика
ЦСКА – Локомотив
Дата проведения
26 апреля, 19.30, «ЦСКА»
превью матча онлайн статистика
Рубин – Терек
Дата проведения
26 апреля, 19.30, «Казань-Арена»
превью матча онлайн статистика
Амкар – Краснодар
Дата проведения
27 апреля, 17.00, «стадион Звезда»
превью матча онлайн статистика
Анжи – Томь
Дата проведения
27 апреля, 19.30, «Анжи-Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
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В 25-м туре чемпионата России «Спартак» принимает «Урал», «Ростов» – «Уфу», «Зенит» в гостях встретится с «Оренбургом», а ЦСКА сыграет с «Локомотивом».

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