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Чемпионат России. «Спартак» против «Урала», «Ростов» – «Уфа»
25.04.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 25-м туре чемпионата России «Спартак» принимает «Урал», «Ростов» – «Уфу», «Зенит» в гостях встретится с «Оренбургом», а ЦСКА сыграет с «Локомотивом».
Чемпионат России
25-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 25-м туре чемпионата России «Спартак» принимает «Урал», «Ростов» – «Уфу», «Зенит» в гостях встретится с «Оренбургом», а ЦСКА сыграет с «Локомотивом».
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