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SEHA-Лига. БГК им. Мешкова занял шестое место по посещаемости среди 10 команд

25.04.2017 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Средняя посещаемость БГК им. Мешкова по итогам регулярного чемпионата SEHA-Лиги составила 2082 человека.

Этот показатель стал шестым в турнире. Лидером по этому показателю стал венгерский «Веспрем» (3583). Худшей по посещаемости командой стал словенский «Горенье» (1355 зрителей).

Отметим, что посещаемость БГК на 113 человек ниже средней посещаемости всей SEHA-Лиги (2195).

«Маркетинг брестчан получает множество восторженных откликов в стране. Тем не менее команда редко собирает аншлаги на домашних матчах (при вместимости спорткомплекса «Виктория» в 3740 человек), а по посещаемости в SEHA-лиге занимает лишь шестое место из десяти», – говорится в материале источника.

Напомним, к вступлению в SEHA-Лигу стремится минский СКА. Однако боссов Лиги не устраивает маркетинговая составляющая функционирования столичного клуба. Для сравнения, лучшим по посещаемости матчем СКА в текущем сезоне стала принципиальная игра с БГК – ее посетили 1500 человек.

SEHA-Лига. БГК им. Мешкова занял шестое место по посещаемости среди 10 команд

Графика: сайт газеты «Белорусы и рынок»

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