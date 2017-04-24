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SEHA-Лига. БГК им. Мешкова занял шестое место по посещаемости среди 10 команд
25.04.2017 11:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость БГК им. Мешкова по итогам регулярного чемпионата SEHA-Лиги составила 2082 человека.
Этот показатель стал шестым в турнире. Лидером по этому показателю стал венгерский «Веспрем» (3583). Худшей по посещаемости командой стал словенский «Горенье» (1355 зрителей).
Отметим, что посещаемость БГК на 113 человек ниже средней посещаемости всей SEHA-Лиги (2195).
«Маркетинг брестчан получает множество восторженных откликов в стране. Тем не менее команда редко собирает аншлаги на домашних матчах (при вместимости спорткомплекса «Виктория» в 3740 человек), а по посещаемости в SEHA-лиге занимает лишь шестое место из десяти», – говорится в материале источника.
Напомним, к вступлению в SEHA-Лигу стремится минский СКА. Однако боссов Лиги
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Средняя посещаемость БГК им.
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