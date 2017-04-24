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УЕФА: «Идея встреч Сафарьяна с болельщиками родилась на почве негативного отношения ряда СМИ, последовательно предоставлявших неверную информацию»

25.04.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Официальный сайт УЕФА рассказал о реализованной в Беларуси практике общения первого заместителя председателя АБФФ и болельщиков.

«Белорусская федерация футбола (АБФФ) придумала новый способ коммуникации с болельщиками, который пришел на смену ежемесячным брифингам с представителями СМИ.

Начиная с января, в конце каждого месяца два болельщика разных белорусских клубов приглашаются федерацией в телестудию для участия в дискуссии с генеральным секретарем АБФФ Сергеем Сафарьяном. Идея подобных встреч родилась на почве негативного отношения ряда местных СМИ, последовательно предоставлявших болельщикам неверную информацию.

Новый формат позволяет болельщикам в студии задавать любые вопросы о белорусском футболе, тогда как другие болельщики могут присылать свои вопросы по электронной почте или оставлять их на странице АБФФ в соцсетях. Беседа транслируется в прямом эфире на официальном сайте федерации.

Два первых брифинга ознаменовались настоящими дебатами с участием болельщиков чемпиона страны БАТЭ и дебютанта высшей лиги «Крумкачы». На второй встрече присутствовали поклонники «Луча» и «Молодечно».

Первая дискуссия длилась почти три часа, после чего беседы решили ограничить 90 минутами – продолжительностью футбольного матча. Клубы, болельщики которых приглашаются на встречи, определяются болельщиками, участвовавшими в предыдущем брифинге.

Как показывает первый опыт, подобный формат является отличным способом прямого общения без посредников и существенно расширяет спектр обсуждаемых тем. В то же время не спадает уровень освещения работы федерации в прессе, на ведущих спортивных порталах и других медиаплатформах, а количество переходов на сайт АБФФ даже увеличилось», – говорится в пресс-релизе УЕФА.

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Официальный сайт УЕФА рассказал о реализованной в Беларуси практике общения первого заместителя председателя АБФФ и болельщиков.

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