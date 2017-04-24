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Два очка Сушко помогли «Оуэн Саунд Аттак» повести в серии с «Эри»
25.04.2017 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
В третьем матче полуфинальной серии OHL «Оуэн Саунд Аттак» дома обыграл «Эри» (6:3, 2:1 в серии).
Белорусский форвард хозяев Максим Сушко набрал 2 (1+1) очка, набрав коэффициент полезности «+2». Одна из шайб нападающего стала в итоге победной.
Отметим, «Эри» по итогам регулярного чемпионата финишировал первым в Западной конференции, а «Оуэн Саунд Аттак» занял третье место.
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В третьем матче полуфинальной серии OHL «Оуэн Саунд Аттак» дома обыграл «Эри» (6:3, 2:1 в серии).
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